Cambio clamoroso di cattedra | Anna Pettinelli non può crederci: l'allieva diventa prof (Di domenica 22 maggio 2022) Anna Pettinelli sempre più vicina all'esclusione dalla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi: la possibile sostituta Sostituzione dolorosa per Anna Pettinelli (screenshot Witty)Si è da poco conclusa una fortunatissima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha visto il cantante Luigi trionfare in finale. La produzione è già a lavoro in vista del prossimo settembre quando il talent tornerà regolarmente in onda il sabato pomeriggio. Sarà senza dubbio una nuova edizione ricca di emozioni, di nuovi talenti ed anche di diverse novità. Nella prossima edizione del talent potrebbero infatti esserci alcuni cambiamenti nel corpo insegnanti. Il nome più al rischio al momento sembrerebbe essere quello di Anna Pettinelli, insegnante di canto della scuola da diversi anni. Le voci di un ...

