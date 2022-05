Zelensky: “Fine guerra racchiusa in diplomazia” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non abbiamo iniziato noi questa guerra. Ma noi la dobbiamo finire. Io credevo che la si poteva concludere con un dialogo, che avrebbe potuto essere un dialogo lungo ma che si sarebbe potuta trovare una soluzione. Lo pensavo davvero. Ma questa è la Russia. Ora è come un’automobile né a benzina né elettrica. Un ibrido. E anche la guerra è ibrida”. Queste le parole del presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky che aggiunge: “La vittoria sarà difficile, sanguinosa nei combattimenti, ma la conclusione sarà racchiusa nella diplomazia. Ne sono sicuro”. Così si legge sul canale telegram Uniannet. “Stiamo entrando nella fase finale della guerra. La domanda è quanto durerà questa fase finale. Potrebbe prolungarsi perché i russi stanno lanciando tutte le loro risorse e vogliono ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non abbiamo iniziato noi questa. Ma noi la dobbiamo finire. Io credevo che la si poteva concludere con un dialogo, che avrebbe potuto essere un dialogo lungo ma che si sarebbe potuta trovare una soluzione. Lo pensavo davvero. Ma questa è la Russia. Ora è come un’automobile né a benzina né elettrica. Un ibrido. E anche laè ibrida”. Queste le parole del presidente dell’Ucraina Volodymirche aggiunge: “La vittoria sarà difficile, sanguinosa nei combattimenti, ma la conclusione sarànella. Ne sono sicuro”. Così si legge sul canale telegram Uniannet. “Stiamo entrando nella fase finale della. La domanda è quanto durerà questa fase finale. Potrebbe prolungarsi perché i russi stanno lanciando tutte le loro risorse e vogliono ...

