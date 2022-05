Valbrembana | grido d’aiuto per i medici di base | “Casa e ospedale di Comunità da soli non bastano”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 maggio 2022) Serina. Un rafforzamento dellana territoriale, guardando ai presidi ospedalieri ma anche alla figura, sempre più importante, del medico di. Una figura per anni delegittimata e che la collettività ha riscoperto fondamentale nei mesi più difficili della pandemia, quando era la prima con la quale i pazienti dovevano interfacciarsi. Un ruolo da sostenere, nel proprio compito sul territorio, come richiesto dalla raccolta firme “SOSdi”, lanciata dal Partito Democratico bergamasco per chiedere più professionisti, meno burocrazia e più efficienza. La campagna è stata spunto per discutere sul tema dellana di prossimità anche a Serina, giovedì 19 maggio, in un incontro moderato da Marco Milesi, Dipartimento Enti Locali Segreteria provinciale PD, alla presenza di Giorgio Cavagna, ...