Ultime Notizie Roma del 21-05-2022 ore 13 | 10

(Di sabato 21 maggio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di studio la fornitura di gas naturale la Finlandia è stata interrotta Lo ha reso noto la compagnia energetica statale finlandese gasom dopo che paese nordico si è rifiutato di pagare il fornitore di Rubik in casa precisato gas per ora ha fornito da altre fonti attraverso il gasdotto batti connector che collega la Finlandia all’estonia e cambiamo argomento anche se veniamo in ambito dobbiamo aspettarci una possibile il crescione così Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli ha commentato la fa qua che era vari portali istituzionali italiani rivendicato dal collettivo russo che il Net S Gabriele la differenza non la fa solo l’attaccante ma anche la capacità della attaccato un po’ di tempo lo abbiamo perduto i livelli di standard o non sono così performanti bisogna gridare ...