Tutto pronto al residence Le Terrazze per accogliere Saverio Riccelli (Di sabato 21 maggio 2022) Oggi, un panorama mozzafiato, chef Giò pronto a deliziare i palati più esigenti, il sound di Frenky Murante ed Alex Di Siervo, ed un ospite speciale: il tik-toker più famoso del momento, ecco come Palinuro è pronto ad abbracciare Saverio Riccelli. Il tik toker del momento Saverio Riccelli di nuovo in tour nel Cilento, Palinuro, Bivio di Acquavella, Ascea, tra le località in trepida attesa per Saverio, che arriverà al residence le Terrazze oggi alle 21, un'evento voluto fortemente dal patron Salvatore Camillo, alias Mr Le Terrazze, per aprire ufficialmente il ricco programma di eventi della sua meravigliosa struttura per l'estate oramai alle porte. Un momento molto atteso da grandi e piccini che premiano sempre di più, ...

