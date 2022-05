Silvio Berlusconi, mentre parla ai FI a Napoli... spunta questo striscione in platea, qui crolla tutto | GUARDA (Di sabato 21 maggio 2022) Tensioni alla convention di Forza Italia a Napoli in attesa di Silvio Berlusconi che concluderà l'evento oggi 21 maggio. L'ultima polemica interna al partito ormai dilaniato è scoppiata sulla nomina di Licia Ronzulli a commissario del partito in Lombardia. Una scelta, quella del Cavaliere, che non è stata affatto gradita dal ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini che in una intervista al Corriere della Sera ha aspramente criticato la linea del partito, a cominciare dalla "sterzata" filoputiniana di Berlusconi. Dichiarazioni, quelle del ministro che sono state definite da Giorgio Mulè una "caduta di stile". E così ieri la Gelmini, riporta il Tempo, si è ritrovata in un ambiente davvero ben poco amichevole. mentre la Ronzulli è stata accolta a braccia aperte con tanto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Tensioni alla convention di Forza Italia ain attesa diche concluderà l'evento oggi 21 maggio. L'ultima polemica interna al partito ormai dilaniato è scoppiata sulla nomina di Licia Ronzulli a commissario del partito in Lombardia. Una scelta, quella del Cavaliere, che non è stata affatto gradita dal ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini che in una intervista al Corriere della Sera ha aspramente criticato la linea del partito, a cominciare dalla "sterzata" filoputiniana di. Dichiarazioni, quelle del ministro che sono state definite da Giorgio Mulè una "caduta di stile". E così ieri la Gelmini, riporta il Tempo, si è ritrovata in un ambiente davvero ben poco amichevole.la Ronzulli è stata accolta a braccia aperte con tanto di ...

Advertising

SkyTG24 : Ucraina, Silvio Berlusconi a #Napoli: “Inviare armi significa essere anche noi in guerra” - fanpage : L'annuncio di Silvio Berlusconi a Napoli: 'Torno di nuovo in campo' - Piu_Europa : Rieccolo, è riapparso. Dopo tre mesi di silenzio, Silvio Berlusconi è tornato. E no, non per condannare la guerra… - EmilioBerettaF1 : Berlusconi dà una mano all'amico Putin: “Kiev va convinta ad ascoltare Mosca” - MPSkino : La politica estera di Silvio Gennarino @Berlusconi... Da Putin a Gheddafi: lettoni e odalische Si configura il re… -