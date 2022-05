Raffaella Fico, la confessione piccantissima: Ecco come lo facciamo (Di sabato 21 maggio 2022) In uno dei programmi più seguiti della rete, Raffaella Fico fa una confessione piccantissima che lascia tutti senza parole Dalla bellezza disarmante, conosciuta come una delle showgirl di punta del mondo dello spettacolo, di recente ha partecipato all’edizione del reality più spiato d’Italia, il Grande Fratello Vip: stiamo parlando di lei, Raffaella Fico. Ella ha fatto parlare molto di sé per la sua storia passata con Mario Ballotelli e oggi, in una delle trasmissioni più seguite d’Italia ha rilasciato una confessione piccante. curiosità (foto web)La donna comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2007, quando vince il concorso di bellezza Miss Grand Prix introducendola nel mondo che ha sempre amato. Un anno ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 21 maggio 2022) In uno dei programmi più seguiti della rete,fa unache lascia tutti senza parole Dalla bellezza disarmante, conosciutauna delle showgirl di punta del mondo dello spettacolo, di recente ha partecipato all’edizione del reality più spiato d’Italia, il Grande Fratello Vip: stiamo parlando di lei,. Ella ha fatto parlare molto di sé per la sua storia passata con Mario Ballotelli e oggi, in una delle trasmissioni più seguite d’Italia ha rilasciato unapiccante. curiosità (foto web)La donna comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2007, quando vince il concorso di bellezza Miss Grand Prix introducendola nel mondo che ha sempre amato. Un anno ...

