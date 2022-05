Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis Sulla terra rossa di #Lione trionfa #Norrie, che supera in una combattuta #finale lo slovacc… -

Tiscali

è un cittadino del mondo. E' nato a Johannesburg, in Sudafrica, da padre scozzese e madre gallese, buoni giocatori di squash all'università. Premier set @cam_, 6/3 ! C'est un bras de ...... Djokovic sempre al comando su Medvedev ROMA - Carlos Alcarazal Masters 1000 di Madrid e ... scende dal 12esimo al 13esimo Jannik Sinner poco distante da Hubert Hurkacz (12) e Cameron(... Norrie trionfa a Lione: primo titolo fuori dal Nord America Un anno fa Cameron Norrie si era fermato a un passo dal titolo a Lione. Battuto dodici mesi fa in finale da Stefanos Tsitsipas, stavolta ...Il n. 1 del mondo batte in due set Stefanos Tsitsipas: una dichiarazione di intenti in vista del Roland Garros ...