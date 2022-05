Napoli, Il Mattino: “ADL fa tremare tutti, Kalidou non è incedibile” (Di sabato 21 maggio 2022) Napoli, IL Mattino- Come scrive il quotidiano il Mattino ad oggi ADL ha messo il cartello vendesi su ogni giocatore del Napoli, non ha blindato nessuno. Il patron azzurro è stato davvero chiaro in queste settimane, con dichiarazioni che hanno detto in maniera aperta che la porta è aperta per tutt, sia per chi vuole andare via e sia in entrata. Ma ad oggi la voce che rimbalza e che mette alla gogna tutti e la possibile partenza del perno difensivo azzurro Kalidou Koulibaly che da anni in azzurro regge la difesa in maniera importante, ma ad oggi sembra essere nelle grazie della Spagna. Napoli, Il Mattino: “ADL fa tremare tutti, Kalidou non incedibile” “DeLa e il caso Koulibaly: ‘Lo tengo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022), IL- Come scrive il quotidiano ilad oggi ADL ha messo il cartello vendesi su ogni giocatore del, non ha blindato nessuno. Il patron azzurro è stato davvero chiaro in queste settimane, con dichiarazioni che hanno detto in maniera aperta che la porta è aperta per tutt, sia per chi vuole andare via e sia in entrata. Ma ad oggi la voce che rimbalza e che mette alla gognae la possibile partenza del perno difensivo azzurroKoulibaly che da anni in azzurro regge la difesa in maniera importante, ma ad oggi sembra essere nelle grazie della Spagna., Il: “ADL fanon” “DeLa e il caso Koulibaly: ‘Lo tengo ...

