Morto soffocato nel cassonetto della Caritas: 'Una tragica fatalità'. Il caso è chiuso (Di sabato 21 maggio 2022) MESTRE - La pagina Facebook di Diana Enache listata a lutto: la sua foto profilo è un quadrato nero. Lei è la moglie di Mihai Enache , il 29enne moldavo Morto nella notte tra venerdì e sabato, ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) MESTRE - La pagina Facebook di Diana Enache listata a lutto: la sua foto profilo è un quadrato nero. Lei è la moglie di Mihai Enache , il 29enne moldavonella notte tra venerdì e sabato, ...

Advertising

Tiziana99531862 : L'uomo di 32 anni,morto soffocato nel cassonetto della Caritas,non era un senzatetto, o altro,ma un operaio rumeno… - tribuna_treviso : [IL VIDEO] I famigliari di Mihai Enache, 29 anni, morto soffocato a Mestre mentre cercava di recuperare dei vestiti… - gaetano_r77 : @acuntrora Ma non è ancora morto soffocato dai grassi saturi questo? - DaBattistini : @Adriano72197026 Questo post è fatto per svelare che tra i cosiddetti no vax ci sono coglioni che RT senza verifica… - tommicavagna : Perché spendere 70€ in un profumo di marca, quando puoi cospargerti di profumatissimo borotalco e sentirle su da tu… -