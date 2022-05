L' Atalanta cese in casa all' Empoli | niente Europa

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) –qualificazione alla Conference League. L'non è riuscita a sconfiggere la maledizionelinga, con l'che si è imposto 1-0 grazie la rete di Stulac della ripresa. Un risultato che condanna gli orobici a rimanere fuori dall', ma non sono mancati i cori a fine partita per la squadra e per Gian Piero Gasperini, invitato a restare a Bergamo dalla Curva Nord. Applausi soprattutto per Josip Ilicic, a cui il tecnico di Grugliasco ha concesso gli ultimi dieci minuti: una sorta di addio ai colori nerazzurri dopo cinque stagioni. Nell'ultimalinga ci si aspettava un'arrembante sin dai primi minuti, ma a sorprendere è stato l'tra tiri in porta e combinazioni di prima che hanno creato qualche ...