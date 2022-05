Juve | Allegri | 'Questi 70 punti sono un po' falsi | dopo l'Inter abbiamo mollato Unità di intenti sul mercato | su Di Maria '

Advertising

Gazzetta_it : #Pogba-Juve: è fatta. Allegri e il progetto decisivi nella scelta del francese, pronto un triennale - forumJuventus : [GdS] È fatta per il ritorno di Pogba alla Juve: decisivi Allegri e il progetto ? - DiMarzio : Chi è #Iling, il 2003 convocato da #Allegri per #FiorentinaJuve ?? - 2309mail : @diludovico @dodena66 @juventusfc Io con stasera ho chiuso con la Juve. Una società che dovrebbe schiederci scusa e… - antocheeks96 : RT @SCUtweet: #Allegri a SKY ?? C'è unità di intenti con la società: molti giocatori devono uscire e poi c'è il mercato da fare con lucidit… -

: "Concluso degnamente, con solo giovani non puoi vincere". Le parole del tecnico della Juventus Ai microfoni di Sky, Massimilianoha parlato dopo Fiorentina. SCONFITTA ...... i bianconeri cedono 2 - 0 alla Fiorentina , incassando l'ottava sconfitta in campionato, quarta in trasferta e seconda consecutiva lontano dall'"Allianz", dove la squadra diè stata ...L’allenatore toscano ha affermato: “In questo momento, con una squadra che ha già raggiunto l’obiettivo, si iniziano a fare dei nomi. Stasera abbiamo finito la stagione, abbiamo fatto un primo tempo ...Non è affatto piaciuto il modo in cui la formazione juventina ha chiuso una stagione già archiviata come deludente. Al cospetto di una Fiorentina certamente più motivata - e forse ancora col dente avv ...