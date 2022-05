Il nodo Musumeci non si scioglie e s' ingarbuglia Tra Meloni e Salvini la tensione resta alle stelle

(Di sabato 21 maggio 2022) Il leghista: "Il mio obiettivo è Palermo, di Regione ne parliamo il 13 giugno". Fdi: "Non capisco: la sua priorità è battere la sinistra o il mio partito?"

Advertising

TgLa7 : Fratelli d'Italia attacca su più fronti, dalla richiesta di un patto 'anti-inciucio' che escluda ogni futura allean… - blogsicilia : #notizie #sicilia Rebus Musumeci nel centrodestra senza pace, incontro fra Salvini e Meloni ma il 'caso Sicilia' re… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #centrodestra Salvini e Berlusconi avrebbero chiesto di rimandare il nodo Musumeci a dopo le Amministrative, ma Fratel… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #centrodestra Salvini e Berlusconi avrebbero chiesto di rimandare il nodo Musumeci a dopo le Amministrative, ma Fratel… - Agenzia_Italia : #centrodestra Salvini e Berlusconi avrebbero chiesto di rimandare il nodo Musumeci a dopo le Amministrative, ma Fr… -

Ilè così sintetizzabile: successione al trono. Più prosaicamente, chi sarà il candidato ...del suo insistere sulla conferma della candidatura siciliana del governatore uscente Nello: ..."I nodi aperti cominciano dalla non ancora ufficializzata ricandidatura del presidentesu ...e ottiene rassicurazioni dagli alleati (non riesce invece il tentativo di tornare sulSicilia).Pubblicato sul sito della Regione siciliana il consuntivo dei primi 4 anni del governo Musumeci. Si tratta di un documento di circa cento pagine che riassume, in estrema sintesi, alcuni dei risultati ...Il vertice di Arcore tanto atteso si rivela un buco dell’acqua che anzi rischia di compromettere i rapporti già abbastanza tesi tra gli alleati. L’epicentro della scossa tellurica è, neanche a dirlo, ...