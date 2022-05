GP Spagna | Charles Leclerc conquista la pole con un unico tentativo nel Q3

Advertising

Eurosport_IT : CHE COSA HA FATTO LECLERC??? POLE POSITION! ?????? Charles Leclerc più veloce di tutti nelle qualifiche del GP di Spa… - SkySportF1 : ?? CHARLES SEMPRE AL COMANDO ?? E il passo di gara della Ferrari?? ? - MartyTeg96 : RT @Eurosport_IT: CHE COSA HA FATTO LECLERC??? POLE POSITION! ?????? Charles Leclerc più veloce di tutti nelle qualifiche del GP di Spagna no… - SFCVedanoLambro : Griglia di partenza del GP di Spagna,le prime 5 file.Grandissimi Charles e Carlos ???? - RedDevil1899 : RT @Eurosport_IT: CHE COSA HA FATTO LECLERC??? POLE POSITION! ?????? Charles Leclerc più veloce di tutti nelle qualifiche del GP di Spagna no… -

Carlos Sainz esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di, sesta tappa del Mondiale F1 2022. Il portacolori della Ferrari scatterà domani dalla terza ......Le qualifiche del GP di, sesto round del Mondiale 2022 di F1, hanno sorriso alla Ferrari diLeclerc. Il monegasco con il tempo di 1:18.750 ha preceduto di 0.323 l'olandese della Red Bull Max Verstappen e di 0.Tantissime le iniziative in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci , dove morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, ...Charles Leclerc è felice per la tredicesima pole position della carriera, e spera che la Ferrari non abbia gli stessi problemi in gara di Miami e nelle FP2 ...