Giro d'Italia, highlights tappa 14: Nibali attacca, Yates vince, a Carapaz la rosa (Di sabato 21 maggio 2022) La sintesi della quattordicesima tappa con arrivo a Torino: dall'attacco di Nibali con il gruppetto di Carapaz (che prende la rosa), all'assolo di Yates che conquista il successo di tappa Leggi su video.gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) La sintesi della quattordicesimacon arrivo a Torino: dall'attacco dicon il gruppetto di(che prende la), all'assolo diche conquista il successo di

Advertising

giroditalia : La Famiglia del Giro d’Italia si stringe intorno a Francesco Pancani e alla sua Famiglia per la perdita della mamma Anna. #Giro - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 1?3? Sanremo, la città dei fiori con la nuova pista ciclabile dedicata; poi le Langhe, te… - giroditalia : ?? Yet another prestigious name has abandoned the race. It is @tom_dumoulin, winner of Giro d’Italia back in 2017.… - ItalyinTanzania : RT @Italia: Residenze reali, polmoni verdi, vigneti storici: altri 5 itinerari alla scoperta di Torino e dintorni in bicicletta ? https://t… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Spettacolo al #Giro: vince #Yates, #Nibali emoziona e c'è una nuova maglia rosa #SkySport #Ciclismo #GiroDItalia https://t.c… -