Formula1, risultati qualifiche del GP di Spagna con uno spettacolare Leclerc in pole position: la griglia di partenza (Di sabato 21 maggio 2022) Le qualifiche del GP di Spagna sono state al cardiopalma. La Formula1 riaccende i motori nel weekend sul circuito di Barcellona e, dopo le prove libere di venerdì che hanno premiato la Ferrari come la più veloce in pista, il sabato ha riconfermato il suo dominio. Nel Q3, dopo un testacoda che ha fatto fermare il cuore dei tifosi, Charles Leclerc scende di nuovo in pista per tentare di strappare la pole a Max Verstappen su Red Bull. E ci riesce registrando un tempo record: 1’18?750, che lascia alle spalle il rivale olandese, nonché campione del mondo. Terza l’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz, che si piazza in seconda fila (anche se certamente sperava di fare la sua prima pole position proprio in casa). Per Charles Leclerc si tratta invece della ... Leggi su optimagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Ledel GP disono state al cardiopalma. Lariaccende i motori nel weekend sul circuito di Barcellona e, dopo le prove libere di venerdì che hanno premiato la Ferrari come la più veloce in pista, il sabato ha riconfermato il suo dominio. Nel Q3, dopo un testacoda che ha fatto fermare il cuore dei tifosi, Charlesscende di nuovo in pista per tentare di strappare laa Max Verstappen su Red Bull. E ci riesce registrando un tempo record: 1’18?750, che lascia alle spalle il rivale olandese, nonché campione del mondo. Terza l’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz, che si piazza in seconda fila (anche se certamente sperava di fare la sua primaproprio in casa). Per Charlessi tratta invece della ...

Advertising

jermann_kurt : RT @SkySportF1: F3, Sprint Race GP Spagna: successo per Vidales, Leclerc nuovo leader del campionato #SkyMotori #F1 #Formula1 #F3 https://t… - Fprime86 : RT @SkySportF1: F3, Sprint Race GP Spagna: successo per Vidales, Leclerc nuovo leader del campionato #SkyMotori #F1 #Formula1 #F3 https://t… - SkySport : RT @SkySportF1: F3, Sprint Race GP Spagna: successo per Vidales, Leclerc nuovo leader del campionato #SkyMotori #F1 #Formula1 #F3 https://t… - SkySportF1 : F3, Sprint Race GP Spagna: successo per Vidales, Leclerc nuovo leader del campionato #SkyMotori #F1 #Formula1 #F3 - f1_notizie : ?? Risultati Prove Libere 3 del Gran Premio di Spagna 2022 #SpanishGP #F1 -