Chiara Nasti e Zaccagni, lei replica alle critiche: «Cafonata? Invidiosi che non possono avere niente di simile» (Di sabato 21 maggio 2022) Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, pioggia di critiche per il loro ‘gender reveal party’ allo stadio Olimpico con cui hanno annunciato di aspettare un bambino. In molti, sui social, hanno giudicato la festa eccessiva e un po’ pacchiana. «Cafonata imbarazzante», uno dei commenti più gettonati, a cui però l’influencer ha voluto replicare direttamente sul proprio campo, quello di Instagram. «La verità è che non avete mai visto una cosa simile, disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che non potete neanche immaginare» – la replica di Chiara Nasti – «Non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 21 maggio 2022)e Mattia, pioggia diper il loro ‘gender reveal party’ allo stadio Olimpico con cui hanno annunciato di aspettare un bambino. In molti, sui social, hanno giudicato la festa eccessiva e un po’ pacchiana. «imbarazzante», uno dei commenti più gettonati, a cui però l’influencer ha volutore direttamente sul proprio campo, quello di Instagram. «La verità è che non avete mai visto una cosa, disprezzare perché non potetelo stesso vi rende così piccoli che non potete neanche immaginare» – ladi– «Non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che ...

Advertising

Kamishiro_99 : @SimoneBonzanini Non penso abbia detto “perché poveri”, ma vabbè. Non seguo chiara nasti e non me ne frega niente d… - Serieturche1 : RT @Josse34775797: Penso che Chiara Nasti e Zaccagni, oltre ai loro milioni followers ( se reali ), rappresentino al meglio il degrado soci… - Serieturche1 : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: - Serieturche1 : RT @RubinoMauro: La riflessione che mi viene da fare su #ChiaraNasti che affitta lo stadio Olimpico per annunciare al mondo che avrà un fig… - _bleedingglove_ : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: -