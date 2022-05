Bologna, addio Mihajlovic? Rapporti freddi con Saputo, il serbo può lasciare (Di sabato 21 maggio 2022) Il rapporto tra il Bologna e Sinisa Mihajlovic potrebbe essere davvero giunto al capolinea. Il Corriere di Bologna racconta di un summit tra il tecnico serbo e il patron rossoblu Joey Saputo, per... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 21 maggio 2022) Il rapporto tra ile Sinisapotrebbe essere davvero giunto al capolinea. Il Corriere diracconta di un summit tra il tecnicoe il patron rossoblu Joey, per...

Advertising

corrierebologna : Sassuolo, l’addio di capitan Magnanelli - Pall_Gonfiato : #Bologna, addio #Mihajlovic? Rapporti freddi con #Saputo, il serbo può lasciare - Grifoman1 : Genoa, ultimo atto: a Marassi (Sabato, ore 18.00) arriva il Bologna. Serata d’addio per tanti giocatori. Blessin in… - FarodiRoma : Genoa, ultimo atto: a Marassi (Sabato, ore 18.00) arriva il Bologna. Serata d’addio per tanti giocatori. Blessin in… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, fuori gli artigli e l'orgoglio. Col Bologna per l'addio alla A cercando conferme per il domani - -