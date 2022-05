Bollo auto, fate tutti attenzione: queste persone non devono pagarlo! (Di sabato 21 maggio 2022) C’è la possibilità di sfruttare un’esenzione che non tutti conoscono In base alla regione di appartenenza si può evitare di versare l’imposta per un certo periodo di tempo o addirittura per sempre. Basta controllare tutti i dettagli della propria vettura. E’ la tassa più odiata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 maggio 2022) C’è la possibilità di sfruttare un’esenzione che nonconoscono In base alla regione di appartenenza si può evitare di versare l’imposta per un certo periodo di tempo o addirittura per sempre. Basta controllarei dettagli della propria vettura. E’ la tassa più odiata L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

puntodilucescam : - Gianni78605577 : @Rogpiton @claudiovelardi Non lo metto in dubbio. Ma un taxi devi sborsare i soldi per l'auto, bollo e assicurazion… - sicurmoto : RT @sicurauto: Rimborso bollo auto per rottamazione: come fare - sicurauto : Rimborso bollo auto per rottamazione: come fare - Marco02839896 : RT @Libero_official: Bollo auto, fate attenzione: chi non deve più pagarlo e come verificarlo -