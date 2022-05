Android non va più d’accordo con App Amazon Prime Video: cosa accade? (Di sabato 21 maggio 2022) C’è maretta tra Amazon e Android, anzi in realtà con Google. Ma fa lo stesso, cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. Il risultato è questo: Amazon non vuole cedere una fetta dei suoi guadagni a Google, e Google vuole una commissione per tutti gli acquisti di contenuti digitali effettuati sulle app Amazon dai suoi dispositivi. Prime Video – Adobe StockMa andiamo con ordine. E vediamo cosa può essere successo. Recentemente Google ha cambiato la sua politica rispetto alle aziende che vendono tramite applicazioni mobile, e per quelle che hanno un fatturato annuo superiore al milione di dollari, chiede una commissione del 30% per tutti gli acquisti che vengono effettuati tramite app sui dispositivi Android per quanto riguarda i contenuti ... Leggi su computermagazine (Di sabato 21 maggio 2022) C’è maretta tra, anzi in realtà con Google. Ma fa lo stesso, cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. Il risultato è questo:non vuole cedere una fetta dei suoi guadagni a Google, e Google vuole una commissione per tutti gli acquisti di contenuti digitali effettuati sulle appdai suoi dispositivi.– Adobe StockMa andiamo con ordine. E vediamopuò essere successo. Recentemente Google ha cambiato la sua politica rispetto alle aziende che vendono tramite applicazioni mobile, e per quelle che hanno un fatturato annuo superiore al milione di dollari, chiede una commissione del 30% per tutti gli acquisti che vengono effettuati tramite app sui dispositiviper quanto riguarda i contenuti ...

Advertising

Vigiano_tina : @BorisJohnson non solo mi hanno ucciso all'università di Milano ma mi calunniano forte voi giocate con il fuoco Dio… - sstillwantyou : @alphavbetboy cioè mi stai dicendo che ho preso l’iphone perché è tutto più figo poi però l’unica cosa che vorrei f… - ttragiquement : @parado_nobailao amo ho android non vedo l'emoji - sonosperduta : @sfinitaa È un'app già scaricata da quando ho il telefono ed è Android non so se su iPhone c'è vedi è questa a me - farraaah9 : #NowPlaying “Non vivo più senza te” by @AntonacciBiagio on #Anghami -