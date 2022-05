Agenzia delle Entrate, scadenza seconda casa: rischio sanzione (Di sabato 21 maggio 2022) Tutti coloro che hanno una seconda casa in affitto non devono dimenticarsi di un pagamento in scadenza il 31 maggio Nonostante i tanti aiuti da parte del governo Draghi per aiutare le famiglie italiane in questo particolare periodo storico di crisi socio – economico – sanitario, ci sono varie scadenze di tributi che gli italiani L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 21 maggio 2022) Tutti coloro che hanno unain affitto non devono dimenticarsi di un pagamento inil 31 maggio Nonostante i tanti aiuti da parte del governo Draghi per aiutare le famiglie italiane in questo particolare periodo storico di crisi socio – economico – sanitario, ci sono varie scadenze di tributi che gli italiani L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : Un attacco hacker a portali istituzionali italiani è in corso da ieri sera. La Polizia postale è al lavoro. A riven… - soltantode : @Gianl1974 Agenzia delle entrate no? Chiedo per un amico?? - patripatty5 : RT @IlPrimatoN: Tra i siti attaccati quello del Consiglio Superiore della Magistratura, quello dell’Agenzia delle Dogane e quelli di tre mi… -