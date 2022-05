Windtre, all'Ad Corti il premio Ceoforlife per parità di genere (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gianluca Corti, amministratore delegato di Windtre, ha ricevuto il premio Ceoforlife, assegnato ai Ceo che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza attraverso iniziative per il raggiungimento di un futuro migliore e più sostenibile. E' stato riconosciuto, in particolare, il significativo impegno dell'azienda per la promozione della parità di genere. Un tema prioritario di Windtre che, come sottolinea l'amministratore delegato Gianluca Corti, “sostiene da sempre una cultura inclusiva e ha posto proprio la gender equality tra i dieci obiettivi del piano di sostenibilità. Lavoriamo con determinazione e in maniera articolata, aggiunge, per raggiungere la parità effettiva di promozione e sviluppo, anche attraverso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gianluca, amministratore delegato di, ha ricevuto il, assegnato ai Ceo che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza attraverso iniziative per il raggiungimento di un futuro migliore e più sostenibile. E' stato riconosciuto, in particolare, il significativo impegno dell'azienda per la promozione delladi. Un tema prioritario diche, come sottolinea l'amministratore delegato Gianluca, “sostiene da sempre una cultura inclusiva e ha posto proprio la gender equality tra i dieci obiettivi del piano di sostenibilità. Lavoriamo con determinazione e in maniera articolata, aggiunge, per raggiungere laeffettiva di promozione e sviluppo, anche attraverso ...

