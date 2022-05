Wimbledon non ammette russi e bielorussi, l'Atp toglie al torneo i punti classifica (Di venerdì 20 maggio 2022) L'ATP ha annunciato ufficialmente che non saranno assegnati punti per le classifiche nel torneo di Wimbledon considerata l'assenza dei tennisti russi e bielorussi dalla kermesse. "La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei in base al merito e senza discriminazioni è fondamentale per il nostro Tour. La decisione di Wimbledon di vietare ai giocatori russi e bielorussi di gareggiare nel Regno Unito quest'estate mina questo principio e l'integrità del sistema di ranking ATP. Non è inoltre coerente con il nostro accordo sulle classifiche. In assenza di un cambiamento nelle circostanze, è con grande rammarico e riluttanza che non vediamo altra opzione che rimuovere i punti ATP Ranking da ... Leggi su agi (Di venerdì 20 maggio 2022) L'ATP ha annunciato ufficialmente che non saranno assegnatiper le classifiche neldiconsiderata l'assenza dei tennistie bielodalla kermesse. "La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei in base al merito e senza discriminazioni è fondamentale per il nostro Tour. La decisione didi vietare ai giocatorie bielodi gareggiare nel Regno Unito quest'estate mina questo principio e l'integrità del sistema di ranking ATP. Non è inoltre coerente con il nostro accordo sulle classifiche. In assenza di un cambiamento nelle circostanze, è con grande rammarico e riluttanza che non vediamo altra opzione che rimuovere iATP Ranking da ...

