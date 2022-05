Vaiolo delle scimmie | Ricciardi | “Non c’è allarme ma serve attenzione”

Advertising

E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia Omicron 3 4 5, misteriose epatiti nei bambini, vaiolo delle scimmie. Continua il sensazionalismo cialtrone mediatico Quando sei Bill Gates e avevi preparato tanti bei virus nei Biolab ucraini, ma poi quel cattivoso di Putin te li ha di

L'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc) ha segnalato 7 casi discimmie in Regno Unito e 5 in Portogallo cui si sommano 20 sospetti in Portogallo ...Il primo chiarimento sulscimmie: "Vorrei tranquillizare i nostri concittadini su una malattia che si presenta con gli stessi sintomi della varicella - dice il governatore Vincenzo De Luca durante la diretta ...Bruxelles, 20 mag. (Adnkronos Salute) - La Commissione Europea 'monitora con molta attenzione' la situazione relativa alla diffusione in Europa ...Sono tre i casi di vaiolo delle scimmie confermati in Italia e sono tutti in carico all’Istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma. Al di ieri, quindi, se ne aggiungono altri due oggi ...