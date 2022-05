Vaiolo delle scimmie | è allerta in Spagna | cluster nato da una sauna Casi destinati a salire

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - samuelevegna : Ho visto che non c’è limite all’#omofobia. Quarant’anni fa era l’Hiv la malattia dei gay, adesso sarebbe il vaiolo… - aletto78 : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Vaiolo delle scimmie, Il protocollo Speranza “banane e vigile attesa” -

21.01scimmie, Oms: casi in 8 Paesi Ue I recenti casi discimmie in Europa sono "atipici per diverse ragioni". Lo rende noto Hans Kluge, direttore dell'Oms per l'Europa. "Tutti tranne uno non hanno relazioni con viaggi in aree dove il...La Spagna è tra le Nazioni in Europa con più contagi per ilscimmie . Sono già almeno 30, tra confermati e probabili, i casi riportati dal Ministero della Sanità in Spagna, uno dei primi Paesi a lanciare un'allerta sanitaria per questa malattia. ...'A oggi non abbiamo nessuna emergenza, nessun problema. Stiamo monitorando la situazione, non abbiamo forme di trasmissione aerea di questa patologia; quindi, credo che sia bene non drammatizzare ...Lo rende noto la direzione generale Welfare di Regione, che ha attivato il proprio sistema di monitoraggio per vigilare sulla possibilità che emergano casi. Riunione oggi con i referenti di Ats sorveg ...