Un padre che non si arrende e ogni giorno va a pregare sulla tomba del figlio (Di venerdì 20 maggio 2022) Il legame che mai potrà esser spezzato, neanche dalla morte. La storia di Cesare prende il cuore. ogni giorno si reca al cimitero per andare a far visita alla persona più importante della sua vita. Ciò che unisce un genitore ed un figlio è qualcosa d’immenso, che non si può spiegare. Un papà da 13 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 20 maggio 2022) Il legame che mai potrà esser spezzato, neanche dalla morte. La storia di Cesare prende il cuore.si reca al cimitero per andare a far visita alla persona più importante della sua vita. Ciò che unisce un genitore ed unè qualcosa d’immenso, che non si può spiegare. Un papà da 13 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Quando ci troviamo ad affrontare il male, dobbiamo imparare – dall’esempio di tanti anziani – a unire la nostra pre… - GiovaAlbanese : #Vlahovic parla di #Prandelli «Mio padre non avrebbe fatto quello che lui ha fatto per me. Mi ha supportato e lo ri… - fanpage : 'Mi trovavo a Donetsk, accanto a mia madre, nel territorio occupato dai russi. Avevo già capito che i miei figli er… - mariilluminati : RT @Apndp: Fatevi un favore:leggetela tutta l’intervista a Fiammetta #Borsellino su #repubblica. Per una volta il titolo non solo non è una… - Azzurra826 : QUI c'è il SIGNORE di Cieli e mondi che ci chiama #amici, mentre dei #servi fanno #schiavi le SueCreature rendendol… -