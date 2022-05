Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | primo caso in Australia

(Di venerdì 20 maggio 2022) Indie un secondo in attesa di conferma. Il paziente con infezione accertata risiede nello stato del Victoria ed è un uomo di 30 anni tornato di recente dalla Gran Bretagna, ha riferito il Dipartimento della salute competente. Ora in isolamento, aveva sviluppato sintomi lievi prima di atterrare a Melbourne lunedì e ha subito fatto ricorso ad assistenza medica. Il tracciamento dei compagni di volo è in corso. Ilsospetto risale invece a venerdì scorso e riguarda un uomo sulla quarantina del vicino Nuovo Galles del Sud, tornato di recente a Sydney dall’Europa. Secondo quanto riportano le autorità sanitarie, il paziente ha sviluppato una lieve malattia diversi giorni dopo essere tornato in. E’ ...

sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - ilFattoMolfetta : RIMORCHIATORE AFFONDATO: CONTINUANO LE RICERCHE DEI DUE DISPERSI DI MOLFETTA - AnnaMancini81 : Open Day Progetti Scuola della Regione Lazio e Roma Capitale: venerdì 20 maggio un evento con tanti ospiti, tra cui… - Daniel_WhiteH : C'è assolutamente bisogno di mettere un salary cap nel calcio. Tralasciando le ultime notizie di Mbappé, si sta and… - HelloFish_info : RT @APIOfficial1: Un traguardo di tutto rispetto, quello delle iniziative proposte allo stand del @Mipaaf_ – @pofeamp , svolte nell’ambito… -

Il Sole 24 ORE

... in attesa diconfortanti. Per i tifosi dell' Inter sarà una domenica di passione, ma nel frattempo c'è da fare i conti anche con i rumors e le indiscrezioni di calciomercato. Lenews ...ORE 10.18 - "In riferimento ad alcunedi agenzia di stampa su attacchi hacker a siti della ... riferendo anche che "14 attacchi nemici sono stati respinti al fronte nelle24 ore, otto ... Ucraina ultime notizie. Zelensky: «Nel Donbass è un inferno». Azovstal, vice comandante Azov ... il Cardinale Gualtiero Bassetti ha annunciato la rinuncia alla guida dell'Archidiocesi di Perugia Città Della Pieve e alla presidenza della Conferenza episcopale italiana ...La collaborazione con la creativa e designer di gioielli Giulia Rossetti rappresenta un nuovo capitolo del progetto “Stories of Women powered by OPPO”, ...