Ucraina, Draghi “Chiesto a Putin pace ma nulla, con Biden più fortuna” (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’ultima volta che ho parlato con Putin ho iniziato dicendo ‘la chiamo perchè voglio parlare di pacè e mi ha detto non è il momento. ‘La chiamo perchè vorrei ci fosse un cessate il fuoco, non è il momentò. ‘La chiamo perchè forse solo voi due potete risolvere la questione…non è il momentò.Parlando con Biden gli ho detto che forse è solo da lui che Putin vorrebbe sentire una parola e il suggerimento ha avuto più fortuna perchè l’indomani non lui, ma il ministro della Difesa americano e quello russo si sono sentiti”. Così il premier Mario Draghi, nel suo intervento alla Scuola Secondaria Inferiore “Dante Alighieri” di Sommacampagna. “Chi attacca con la violenza ha sempre torto. Quello che è successo in Ucraina è che il piccolino è diventato sempre piu grande e lo è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’ultima volta che ho parlato conho iniziato dicendo ‘la chiamo perchè voglio parlare di pacè e mi ha detto non è il momento. ‘La chiamo perchè vorrei ci fosse un cessate il fuoco, non è il momentò. ‘La chiamo perchè forse solo voi due potete risolvere la questione…non è il momentò.Parlando congli ho detto che forse è solo da lui chevorrebbe sentire una parola e il suggerimento ha avuto piùperchè l’indomani non lui, ma il ministro della Difesa americano e quello russo si sono sentiti”. Così il premier Mario, nel suo intervento alla Scuola Secondaria Inferiore “Dante Alighieri” di Sommacampagna. “Chi attacca con la violenza ha sempre torto. Quello che è successo inè che il piccolino è diventato sempre piu grande e lo è ...

Advertising

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - marcodimaio : Il presidente #Draghi sta riportando l’Italia al centro in Europa e nel mondo, in prima linea accanto all’Ucraina e… - gparagone : Per #Draghi la #guerra in #Ucraina potrebbe '....avvicinare ancora di più i Paesi della #UE”. ?? Una unione (mai d… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Sull'invio delle #armi in #Ucraina il #Migliore decide da SOLO! Ma non siamo nella #Russia di #Putin, ma nell'#Italia… - fanpage : 'Ho chiesto a #Putin la pace, e ho trovato un muro. Con Biden ho avuto più fortuna. Chi attacca usando la violenza… -