Traffico Roma del 20-05-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità aperta e linea della metropolitana e la-lido corse ridotte per la linea termini Centocelle e il servizio Urbano della ferroviaViterbo Questa è la situazione dei trasporti ala via dello sciopero alle 8:30 nella M A sono chiuse le stazioni in Repubblica e Cornelia la protesta indetta nell’ambito di uno sciopero generale nazionale dei settori pubblico e privato effetti dello sciopero anche sulle attività al pubblico diservizi per la mobilità sono chiusi lo sportello permessi a Leo ed è fermo Il contact Center 0657003 chiuso anche la Check Point Aurelia per i pullman turistici servizio regolare invece per l’info box a termini e questa mattina in fila 1 corteo da Piazza della Repubblica al ...