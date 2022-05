Terremoto: Mattarella, 'riconoscenza a Protezione civile' (Di venerdì 20 maggio 2022) Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "Anche il sisma del 2012 ha messo ancora una volta alla prova l'impegno della Protezione civile, nel soccorso di emergenza, nell'assistenza, nelle complesse attività di messa in sicurezza, nei vari interventi. Vorrei rinnovare, anche qui, alla nostra Protezione civile l'apprezzamento e la riconoscenza per l'opera che svolge con tanta dedizione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dal Terremoto che colpì l'Emilia Romagna. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "Anche il sisma del 2012 ha messo ancora una volta alla prova l'impegno della, nel soccorso di emergenza, nell'assistenza, nelle complesse attività di messa in sicurezza, nei vari interventi. Vorrei rinnovare, anche qui, alla nostral'apprezzamento e laper l'opera che svolge con tanta dedizione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dalche colpì l'Emilia Romagna.

Advertising

cislareametrobo : RT @filippopieri: A 10 anni dal terremoto in Emilia, il PdR #Mattarella ci ricorda che la forza di una comunità risiede nella partecipazion… - filippopieri : A 10 anni dal terremoto in Emilia, il PdR #Mattarella ci ricorda che la forza di una comunità risiede nella parteci… - matgu76 : Oggi ricomme un anniversario importante, come al solito i TG ne parleranno in modo sbrigativo come al solito. Me ma… - VanityFairIt : A dieci anni dalle scosse in Emilia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra la Banda Rulli Frull… - Agenzia_Ansa : Mattarella in Emilia per i 10 anni dal terremoto: 'Se le istituzioni che sono in prima linea operano in maniera coo… -