Stage Nazionale: Genoa squadra più rappresentata (Di venerdì 20 maggio 2022) Con ben 6 suoi tesserati inseriti nella lista dei 53 giocatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini, il Genoa risulta la squadra... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Con ben 6 suoi tesserati inseriti nella lista dei 53 giocatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini, ilrisulta la...

Advertising

FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini ha chiamato 53 giovani italiani per lo stage in Nazionale. C’è anche il classe 2006 Simone #Pafundi (Udine… - kupaleon : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini ha chiamato 53 giovani italiani per lo stage in Nazionale. C’è anche il classe 2006 Simone #Pafundi (Udine… - TuttoCagliari : Nazionale, i convocati di Mancini per lo stage. Ci sono Bellanova, Lovato e Vicario - MFajriyansyah : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini ha chiamato 53 giovani italiani per lo stage in Nazionale. C’è anche il classe 2006 Simone #Pafundi (Udine… - AlfredoDelCamp3 : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini ha chiamato 53 giovani italiani per lo stage in Nazionale. C’è anche il classe 2006 Simone #Pafundi (Udine… -