Spaventoso incidente stradale sulla statale, il sindaco di Foglianise trasportato in codice rosso in ospedale (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pauroso schianto questa mattina attorno alle 11 e 30 avvenuto sulla statale Vitulanese, a contrada San Vitale. Ad avere la peggio il sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, che con la sua auto, una Mercedes classe C, è andato a sbattere contro un'autopompa con alla guida un operaio, rimanendo incastrato nelle lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il ferito dall'abitacolo dell'auto ed è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale San Pio di Benevento. Sono intervenuti anche la polizia municipale e i sanitari del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

