"Sono agenti stranieri": ecco chi finisce nella lista nera di Putin (Di venerdì 20 maggio 2022) Si allunga la black list nella quale vengono inclusi personaggi che hanno operato contro gli interessi di Mosca Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Si allunga la black listquale vengono inclusi personaggi che hanno operato contro gli interessi di Mosca

Advertising

matteosalvinimi : Il Taser funziona, anche a Firenze. Sono felice e orgoglioso di aver mantenuto la promessa, la sicurezza di agenti… - ailinon80 : RT @Gianl1974: Gli agenti di polizia del GUNP nella regione di Luhansk si sono recati nella quasi cancellata Belogorovka per evacuare i res… - sardo1951 : RT @ardigiorgio: quaranta agenti penitenziari del #carcere di #Taranto si sono Candidati alle elezioni comunali godendo del mese di distacc… - silen2018tj : RT @Gianl1974: Gli agenti di polizia del GUNP nella regione di Luhansk si sono recati nella quasi cancellata Belogorovka per evacuare i res… - MAnnurca : RT @Gianl1974: Gli agenti di polizia del GUNP nella regione di Luhansk si sono recati nella quasi cancellata Belogorovka per evacuare i res… -