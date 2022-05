Soleil Sorge lancia i costumi… e resta in Senza veli

Soleil Sorge lancia i costumi… e resta in topless (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo un inverno passato chiusa nella casa del “Grande Fratello Vip” e una primavera impegnatissima come opinionista de “La pupa e il secchione”, Soleil Sorge non vede l’ora di tuffarsi nell’estate. La bella stagione non è ancora iniziata ufficialmente, ma lei ha anticipato un po’ i tempi concedendosi una bella vacanza a Ibiza. Insieme a Sophie Codegoni, ad Alessandro Basciano e a Gianluca Costantino si è rilassata in barca. In riva al mare si è pure liberata del reggiseno, lanciandolo in aria e regalando ai follower scatti hot in Senza veli. Soleil Sorge al mare con Sophie Codegoni Soleil e Sophie, amiche inseparabiliL’amicizia tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni ha avuto alti e bassi all’interno della Casa. Una volta ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo un inverno passato chiusa nella casa del “Grande Fratello Vip” e una primavera impegnatissima come opinionista de “La pupa e il secchione”,non vede l’ora di tuffarsi nell’estate. La bella stagione non è ancora iniziata ufficialmente, ma lei ha anticipato un po’ i tempi concedendosi una bella vacanza a Ibiza. Insieme a Sophie Codegoni, ad Alessandro Basciano e a Gianluca Costantino si è rilassata in barca. In riva al mare si è pure liberata del reggiseno,ndolo in aria e regalando ai follower scatti hot inal mare con Sophie Codegonie Sophie, amiche inseparabiliL’amicizia trae Sophie Codegoni ha avuto alti e bassi all’interno della Casa. Una volta ...

RealGossipland : Soleil Sorge è stata accusata dai fan dei Prelemi di aver copiato la linea di costumi di Giulia. DETTAGLI QUI… - mamolifrancesca : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… - infoitcultura : Soleil Sorge non le manda a dire: la frecciatina che fa rumore! - Antonio04196108 : Soleil Sorge, gli scatti in spiaggia sono da bollino rosso: l’ex gieffina in forma smagliante - smilingda : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… -