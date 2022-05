Scuole | bar e ristoranti | a Roma arriva la raccolta differenziata con le spie

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ci riprova l'Ama. E stavolta lo fa alla «grande», con un maxi appalto da 235.146.558 milioni di euro della durata di 36 mesi, pubblicato ieri e in scadenza il 12 luglio. Si tratta delladelle utenze non domestiche divisa in 15 lotti, uno per Municipio. Già in passato l'ex giunta Raggi aveva provato a esternalizzare in parte il servizio, per 150 milioni di euro, ma diverse criticità, a cominiciare dalla mappatura - errata - delle utenze., avevano di fatto portato l'operazione al fallimento. Stavolta l'appalto è strutturato in ogni dettaglio. In totale le utenze non domestiche da servire sono 54.805. Di queste la parte del leone è certamente quella del I Municipio con 13.194, per il quale il lotto d'appalto è anche il più oneroso con circa 45 milioni di euro. L'obiettivo di Ama, che di fatto esternalizza l'intero servizio, è ...