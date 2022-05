Scontro Cina-Canada per esclusione Huawei e Zte

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ilha fatto sapere che bandierà ZTE edalla rete 5G del Paese. La mossa di Ottawa ha scatenato mille tensioni e l’inevitabile reazione della. Da Pechino il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, ha duramente criticato il governo canadese per la decisione di escludere dal network nazionale di telecomunicazioni i InsideOver.

Advertising

AntaniCardani : RT @AxlGuidato: La Cina propone di avviare il processo di allargamento di BRICS ministro degli Esteri della RPC BRICS comprende attualment… - marcodelucact60 : RT @AxlGuidato: La Cina propone di avviare il processo di allargamento di BRICS ministro degli Esteri della RPC BRICS comprende attualment… - cammisa_massimo : RT @AxlGuidato: La Cina propone di avviare il processo di allargamento di BRICS ministro degli Esteri della RPC BRICS comprende attualment… - marino29b : RT @AxlGuidato: La Cina propone di avviare il processo di allargamento di BRICS ministro degli Esteri della RPC BRICS comprende attualment… - Stefania_Hanami : RT @MarliMoraes47: La Cina propone di avviare il processo di allargamento di BRICS — ministro degli Esteri della RPC BRICS comprende attual… -

Agenda Digitale

...di sostenere l'unipolarismo di marca anglosassone di fronte alla crescita di potenze come la, ...è intensificato in questi mesi nell'Europa dell'Est è una tappa fondamentale proprio dello...La visita dell'anno successivo di Richard Nixon sarebbe servita a rafforzare la rottura trae ... Samuel Huntington, nel suo Lodelle civiltà, rispose sostenendo che in futuro si sarebbe ... L'esercito dei droni subacquei: lo scontro Usa-Cina si sposta sotto i mari Cina contro Canada: “Ha escluso Huawei e ZTE dal suo network ... che hanno già bloccato o fortemente limitato l’uso di tecnologie Huawei, e segue l’aspro scontro diplomatico con Pechino sulla ...Mentre Xi Jinping alla riunione dei Brics afferma: “Sia la storia che la realtà ci dicono che cercare la propria sicurezza a spese di quella degli altri ...