Ruud-Sousa in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Ginevra 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 maggio 2022) Casperaffronterà Joaoin occasione della finale dell’Atp 250 di, evento elvetico di scena sulla terra battuta. Il norvegese parte certamente con i favori del pronostico, sebbene l’esperto portoghese sia in un momento di forma rilevante e non renderà la vita facile all’avversario. Nel conteso delle semifinali,ha sconfitto l’insidioso bombardiere Reilly Opelka in due set lottati, mentreè riuscito ad avere la meglio sull’elegante Richard Gasquet, abbastanza agevolmente; in precedenza, il francese aveva eliminato Daniil Medvedev, numero uno al mondo, al debutto. Sfida con vari spunti d’interesse tra il nordico e il lusitano, con il primo maggior indiziato per alzare il trofeo dial cielo per due motivi: uno status nel ...