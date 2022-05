Rinnovo Ferrer, è UFFICIALE: il comunicato dello Spezia (Di venerdì 20 maggio 2022) Rinnovo Ferrer, è UFFICIALE la firma dello spagnolo sul prolungamento di contratto. Ecco la nota dello Spezia Giornata di rinnovi in casa Spezia. E’ UFFICIALE anche la firma del difensore spagnolo Salva Ferrer. IL comunicato – «Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega Salvador Ferrer Canals alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022), èla firmaspagnolo sul prolungamento di contratto. Ecco la notaGiornata di rinnovi in casa. E’anche la firma del difensore spagnolo Salva. IL– «LoCalcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega SalvadorCanals alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025». L'articolo proviene da Calcio News 24.

