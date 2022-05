Rimorchiatore affondato:in porto Bari pontone con superstiti (Di venerdì 20 maggio 2022) Il pontone AD3, trainato dal Rimorchiatore Paul, è arrivato nel porto di Bari dove sta attraccando alla banchina 31. Il mezzo è partito ieri pomeriggio dalla zona in cui è affondato il suo precedente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) IlAD3, trainato dalPaul, è arrivato neldidove sta attraccando alla banchina 31. Il mezzo è partito ieri pomeriggio dalla zona in cui èil suo precedente ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque… - Piergiulio58 : Rimorchiatore affondato, ancora dispersi in mare due marinai pugliesi: senza esito la notte di ricerche - la Repubb… - cronachemezzog : RIMORCHIATORE AFFONDATO, SI CERCANO DUE DISPERSI - cronachelucane : RIMORCHIATORE AFFONDATO, SI CERCANO DUE DISPERSI - A Bari arrivati in porto motopontone con 11 superstiti -… - Telebari : Rimorchiatore affondato, pontone ed equipaggio arrivano a Bari. Dispersi: le ricerche si spingono più a Sud - #Bari… -