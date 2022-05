Rete dei Musei, al via la seconda fase (Di venerdì 20 maggio 2022) di Monica De Santis Si è tenuto mercoledì mattina a Palazzo di Città un primo e proficuo incontro con i direttori dei Musei coinvolti nella seconda fase salernitani sia comunali, che provinciali che privati, inseriti nel progetto Salerno Musei in Rete, percorso di progettazione per l’accesso ai contributi a sostegno degli interventi, delle attività e dei servizi finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione dei Musei cittadini, messo in atto proprio dal?Comune di Salerno, lo scorso anno dall’allora assessore alla cultura, oggi consigliera comunale, Antonio?Willburger. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e Ledo Prato, segretario nazionale Cidac e responsabile del progetto. “È indispensabile avere una visione complessiva ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 20 maggio 2022) di Monica De Santis Si è tenuto mercoledì mattina a Palazzo di Città un primo e proficuo incontro con i direttori deicoinvolti nellasalernitani sia comunali, che provinciali che privati, inseriti nel progetto Salernoin, percorso di progettazione per l’accesso ai contributi a sostegno degli interventi, delle attività e dei servizi finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione deicittadini, messo in atto proprio dal?Comune di Salerno, lo scorso anno dall’allora assessore alla cultura, oggi consigliera comunale, Antonio?Willburger. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e Ledo Prato, segretario nazionale Cidac e responsabile del progetto. “È indispensabile avere una visione complessiva ...

