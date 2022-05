Ragazzi nei panni della Polizia locale: controllato anche il centrocampista Freuler in monopattino. Ma è in regola (Di venerdì 20 maggio 2022) I weekend di «On the road» Prevenzione, incidentalità stradale, repressione, droga, emarginazione, prostituzione, questi i temi che saranno affrontati e toccati con mano nel corso dei due weekend del progetto On The Road nei panni degli agenti della «locale» del capoluogo bergamasco. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 maggio 2022) I weekend di «On the road» Prevenzione, incidentalità stradale, repressione, droga, emarginazione, prostituzione, questi i temi che saranno affrontati e toccati con mano nel corso dei due weekend del progetto On The Road neidegli agenti» del capoluogo bergamasco.

