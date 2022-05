Peste suina e carcasse di cinghiali a Roma, il Wwf: “Non trasformiamo le aree verdi in riserve di caccia” (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – In merito alle recenti notizie circolanti riguardanti l’emanazione di una nuova ordinanza regionale sulla Peste suina a Roma, il WWF Roma ed Area Metropolitana pone con preoccupazione alcuni quesiti e chiederà risposte certe alle autorità amministrative preposte. La questione ruota attorno al contenimento della c.d. Peste suina africana (PSA), ed in particolare in relazione al rinvenimento di alcune carcasse di cinghiale selvatico affette da PSA nel territorio del Comune di Roma. Preliminarmente evidenziamo che il problema della PSA è noto da tempo, tanto che è il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 ad occuparsene per primo. Tale decreto, assieme al Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021 emanato dal ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– In merito alle recenti notizie circolanti riguardanti l’emanazione di una nuova ordinanza regionale sulla, il WWFed Area Metropolitana pone con preoccupazione alcuni quesiti e chiederà risposte certe alle autorità amministrative preposte. La questione ruota attorno al contenimento della c.d.africana (PSA), ed in particolare in relazione al rinvenimento di alcunedi cinghiale selvatico affette da PSA nel territorio del Comune di. Preliminarmente evidenziamo che il problema della PSA è noto da tempo, tanto che è il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 ad occuparsene per primo. Tale decreto, assieme al Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021 emanato dal ...

