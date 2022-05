Paolo Bonolis, in diretta “sotto effetto di stupefacenti”: disastro in studio (Di venerdì 20 maggio 2022) Situazione particolare durante la puntata di ‘Avanti un altro’. Bonolis sconcertato in diretta, spunta la domanda improvvisa All’interno del panorama televisivo italiano ci sono programmi che ormai hanno trovato il modo di consolidarsi nel palinsesto nostrano. Soprattutto nelle fasce orarie pre serali, risulta sempre complesso andare a trovare il modo di stagliarsi nella maniera giusta all’interno di un mercato che rischia di diventare sempre molto saturo. Ecco perchè convincono i risultati ottenuti da ‘Avanti un altro’, che ha trovato la sua dimensione all’interno di Canale 5. Paolo Bonolis (web source)Ogni sera il game show tiene compagnia a migliaia di persone, che aspettano i vedere le vicende dei concorrenti che si ritrovano di fronte al conduttore. Paolo ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 20 maggio 2022) Situazione particolare durante la puntata di ‘Avanti un altro’.sconcertato in, spunta la domanda improvvisa All’interno del panorama televisivo italiano ci sono programmi che ormai hanno trovato il modo di consolidarsi nel palinsesto nostrano. Soprattutto nelle fasce orarie pre serali, risulta sempre complesso andare a trovare il modo di stagliarsi nella maniera giusta all’interno di un mercato che rischia di diventare sempre molto saturo. Ecco perchè convincono i risultati ottenuti da ‘Avanti un altro’, che ha trovato la sua dimensione all’interno di Canale 5.(web source)Ogni sera il game show tiene compagnia a migliaia di persone, che aspettano i vedere le vicende dei concorrenti che si ritrovano di fronte al conduttore....

Advertising

btswsqx : @carolinabarb okay tutto ma immaginate di essere umiliati da paolo bonolis - _HEC4TE_ : Raga comunque stanotte ho sognato che dietro alle maschere da lupo dei norvegesi c'erano max giusti e Paolo bonolis e secondo me è 100% vero - infoitcultura : Laura Freddi compie 50 anni: gli inizi a Non è la Rai, l’amore con Paolo Bonolis, 7 segreti su di lei - Skylar007_ : RT @wannaseeyourcat: Paolo Bonolis commenta Filter Ancora, prego, non c'è di che - VikDafinov : @lameduck1960 Con un Paolo Bonolis mi sembra più credibile -