Montesano presenta Unione Popolare, coalizione “contro le élite” (Di venerdì 20 maggio 2022) Enrico Montesano torna in politica ma solo come portavoce di una nuova idea politica che si chiamerà Unione Popolare. “Non mi candido”, ha precisato il Popolare attore romano, che ha già un'esperienza politica alle spalle come consigliere comunale a... Leggi su today (Di venerdì 20 maggio 2022) Enricotorna in politica ma solo come portavoce di una nuova idea politica che si chiamerà. “Non mi candido”, ha precisato ilattore romano, che ha già un'esperienza politica alle spalle come consigliere comunale a...

Advertising

Adnkronos : #EnricoMontesano presenta Unione Popolare: 'Non mi candido, sarò il portavoce'. - HuffPostItalia : Montesano scende in campo e presenta Unione Popolare: 'È una lotta dei popoli contro le elites, sarò il portavoce' - Bob6Rock : RT @HuffPostItalia: Montesano scende in campo e presenta Unione Popolare: 'È una lotta dei popoli contro le elites, sarò il portavoce' http… - CarloLovotti : Enrico Montesano presenta Unione Popolare/ “Elezioni? Non mi candido, però…” - Stefanialove_of : Montesano in politica scende in campo e presenta Unione Popolare: 'È una lotta dei popoli contro le elites, sarò il portavoce' -