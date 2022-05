Monopattini - LAci chiede regole più severe | Assicurazione e casco anche per i maggiorenni

(Di venerdì 20 maggio 2022) Oltre 1.200 richieste di soccorso in due per incidenti legati alla cosiddetta micromobilità: è partendo da questo da che l'Aci e l'Automobile Club Milano chiedono un giro di vite sulledi utilizzo deielettrici, in nome della sicurezza. Le proposte sono emerse in un incontro organizzato sul tema dal sodalizio meneghino che ha visto la partecipazione, tra gli altir, del suo presidente Geronimo La Russa, dell'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato e di quella alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi. I numeri. Milano, del resto, è all'avanguardia per il servizio di sharing, essendo disponibili in città 5.250, che accumulano una media di 8.609 noleggi giornalieri; ma èla città che registra il maggior numero d'incidenti che coinvolgono questi mezzi, ...

viaggiareonthe1 : Monopattini - LAci chiede regole più severe: 'Assicurazione e obbligo di casco per i maggiorenni' -

Zazoom Blog

A ciò si aggiunga l'impressionante numero dielettrici venduti nel 2020: 125.000 (+140%) solo nei primi sette mesi dell'anno. La ricerca condotta da ISFORT mostra come nel periodo post - ...A ciò si aggiunga l'impressionante numero dielettrici venduti nel 2020: 125.000 (+140%) solo nei primi sette mesi dell'anno. La ricerca condotta da ISFORT mostra come nel periodo post - ... Monopattini - LAci chiede regole più severe | Assicurazione e obbligo di casco per i maggiorenni Nel comune di Cuneo in crescita le vittime della strada: 4 nel 2020 rispetto alle 3 nel 2019. In provincia di Cuneo, in un anno, investiti 88 pedoni, nell’82% dei casi senza responsabilità. Francesco ...Nel Comune di Cuneo, nel 2020, si sono registrati 165 incidenti gravi e 4 decessi sulla strada. In provincia i morti sono passati da 40 a 39 in un anno ...