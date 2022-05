Leggi su newstv

(Di venerdì 20 maggio 2022)si mostra in un ritratto fantastico,pelle, la sensualità made in Italy della ex Miss Italia, e un, che a dire il vero si fatica a notare, “scritto” su cotanto capolavoro. Ci sono tante ex Miss Italia e a dire il vero, ormai è un fatto acclarato che dalla selezione per quello che una volta era un semplice concorso di bellezza, emerga sempre più frequentemente una categoria di donne che non hannola bellezza da mostrare., il capolavoro è lei Web SourceMa che hanno talento, carattere, capacità di affermarsi in un mondo difficile e competitivo come quello dello spettacolo. Un mondo lento a premiare e veloce a dimenticare, che non perdona niente e che colpisce al primo errore., il ...