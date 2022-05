Michela Giraud spezza i tabù: “Con intelligenza e in modo opportuno, si può dire tutto” (Di venerdì 20 maggio 2022) Dai palchi di provincia a Colorado, dallo show satirico Comedy Central News a La tv delle ragazze, fino ad arrivare a Lol: Chi ride è fuori – che la consacra al grande pubblico – e alla recente conduzione di C’era una volta l’amore su Real Time e Discovery+. Senza dimenticare prestigiosi riconoscimenti nazionali: nel 2020 il Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio Ischia Carlo Vanzina 2021. Nell’arco di poco più di cinque anni, Michela Giraud la stand-up comedian romana, classe ‘87, è diventata uno dei volti più amati e versatili della nuova scena comica italiana. Michela Giraud la stand-up comedian romana, classe ‘87, è diventata uno dei volti più amati e versatili della nuova scena comica italiana Al momento l’attrice è impegnata nella tournée estiva dello show La verità, nient’altro che la verità. Lo ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Dai palchi di provincia a Colorado, dallo show satirico Comedy Central News a La tv delle ragazze, fino ad arrivare a Lol: Chi ride è fuori – che la consacra al grande pubblico – e alla recente conduzione di C’era una volta l’amore su Real Time e Discovery+. Senza dimenticare prestigiosi riconoscimenti nazionali: nel 2020 il Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio Ischia Carlo Vanzina 2021. Nell’arco di poco più di cinque anni,la stand-up comedian romana, classe ‘87, è diventata uno dei volti più amati e versatili della nuova scena comica italiana.la stand-up comedian romana, classe ‘87, è diventata uno dei volti più amati e versatili della nuova scena comica italiana Al momento l’attrice è impegnata nella tournée estiva dello show La verità, nient’altro che la verità. Lo ...

