Luttwak a La Confessione Nove di Peter Gomez | “Il mio libro sulla tecnica del colpo di Stato? Lo trovarono insanguinato a un generale appena ucciso Era un golpista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Torna Lacon le interviste a 360 gradi dia protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura, della cronaca e ovviamente della politica. Questa sera, alle 22.45 su, è la volta dell’esperto di geopolitica Edward, in collegamento da Washington. Consulente strategico del governo degli Stati Uniti per molti mandati presidenziali, vanta una vita ricchissima di aneddoti, dalla sua esperienza di volontario in tre diverse guerre, alla consulenza al Dalai Lama per migliorare i rapporti tra Cina e Tibet. “A 26 anni lei ha scritto un manuale per realizzare colpi di(Strategia deldi. Manuale pratico, ndr). Chi glielo aveva chiesto, come gli è venuta in mente questa storia?”, chiede il conduttore. “Ero a ...