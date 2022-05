(Di venerdì 20 maggio 2022) La ministra degli Esteri britannica: non perseguiamo il cambio di regime, vogliamo che Mosca si ritiri dall’intero territorio ucraino e non sia più in grado di aggredire i vicini

... e a guidare questo sforzo - accanto a Boris Johnson - c'è lei,, la combattiva ministra degli Esteri . Una che, per capirci, si era fatta fotografare in Estonia alla guida di un carro ..."Finche' Putin continuera' il suo barbaro attacco all'Ucraina, continueremo a prendere di mira l'economia russa", ha affermato il ministro degli Esteri britannico. Il Regno Unito aveva gia' ... Liz Truss: «Putin deve perdere e pagare per i suoi crimini» Economia - La ministra degli Esteri britannica: non perseguiamo il cambio di regime, vogliamo che Mosca si ritiri dall'intero territorio ucraino e non sia più in grado di aggredire i .... Oggi Liz ...La ministra degli Esteri britannica: non perseguiamo il cambio di regime, vogliamo che Mosca si ritiri dall’intero territorio ucraino e non sia più in grado di aggredire i vicini ...