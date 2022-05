Juan Carlos torna in Spagna tra le polemiche (Di venerdì 20 maggio 2022) Ad accoglierlo in aeroporto solo l'infanta Elena, sua figlia primogenita, ma non la moglie Sofi'a, ne' gli altri suoi due figli, l'infanta Cristina e il terzogenito Felipe VI, che ha ereditato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Ad accoglierlo in aeroporto solo l'infanta Elena, sua figlia primogenita, ma non la moglie Sofi'a, ne' gli altri suoi due figli, l'infanta Cristina e il terzogenito Felipe VI, che ha ereditato la ...

Advertising

BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di Beltran Gomez-Acerbo e Borbone-Spagna, Grande di Spagna. Pronipote di re Alfonso XIII, nipo… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Juan Carlos torna in Spagna dopo 2 anni per una regata (ad accoglierlo solo l’infanta Elena) - _Manning_ : RT @Corriere: Juan Carlos torna in Spagna dopo 2 anni per una regata (ad accoglierlo solo l’infanta Elena) - elpais_opinion : Juan Carlos I, visto por Sciammarella - infoitestero : Spagna, re Juan Carlos torna per la prima volta dopo l'archiviazione delle indagini sui fondi illeciti -